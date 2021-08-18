Кровь и песок: какие фильмы снимали про Афганистан у нас и на Западе

15 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) взяло под свой контроль Кабул и вновь овладело Афганистаном. Радикальные исламисты, как и в предыдущий период своего правления, с 1996 по 2001 годы, поспешили запретить все светские развлечения, включая, разумеется, и кинематограф. Тем не менее многострадальная страна начиная с 1980-х годов регулярно фигурировала на экране. Кто-то, как авторы отечественного «Кандагара» (2010), использовал реальные истории, кто-то придумывал свои — продолжающаяся в Афганистане с конца 1970-х практически непрерывная смута предоставляет богатый материал. Подборка кадров из самых заметных фильмов про Афганистан — в фотогалерее «Известий».