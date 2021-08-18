Кровь и песок: какие фильмы снимали про Афганистан у нас и на Западе
Кровь и песок: какие фильмы снимали про Афганистан у нас и на Западе
2021-08-16 17:03:15
2021-08-16 17:03:15
2021-08-16 17:03:15
2021-08-16 17:03:15
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Война и мир в непокоренной стране
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Фото: Fawzi Vision
15 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) взяло под свой контроль Кабул и вновь овладело Афганистаном. Радикальные исламисты, как и в предыдущий период своего правления, с 1996 по 2001 годы, поспешили запретить все светские развлечения, включая, разумеется, и кинематограф. Тем не менее многострадальная страна начиная с 1980-х годов регулярно фигурировала на экране. Кто-то, как авторы отечественного «Кандагара» (2010), использовал реальные истории, кто-то придумывал свои — продолжающаяся в Афганистане с конца 1970-х практически непрерывная смута предоставляет богатый материал. Подборка кадров из самых заметных фильмов про Афганистан — в фотогалерее «Известий».
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Фото: Гемини
Реальные события в Афганистане незадолго перед выводом советских войск легли в основу «9 роты» (2005), одного из крупнейших хитов отечественного проката 2000-х
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Фото: Аргус-СВ
Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году привлек к этой стране внимание всего мира. Советские кинематографисты, впрочем, до поры аккуратно обходили тему стороной: предполагалось, что «ограниченный контингент» занимается почти исключительно посадкой деревьев в центре Кабула и строительством школ и больниц. Война в Афганистане попадала лишь на западные экраны, причем в сильно романтизированной (и, естественно, антисоветской) форме. Так, помогать благородным бородачам с автоматами отправился даже народный герой Америки Джон Рэмбо в третьей серии франшизы Сильвестра Сталлоне
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Фото: MGM/UA
И даже самый секретный агент на службе Ее Величества Джеймс Бонд, вырвавшись из объятий очередной красотки, успел в «Искрах из глаз» (1987) сгонять в командировку в Афганистан, где, естественно, успешно противостоял звероподобным советским спецназовцам
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Фото: A&M Films
Впрочем, иногда на западных экранах времен холодной войны появлялись и хорошие «шурави» — как, например, в фильме «Зверь» (1988) с молодым Джейсоном Патриком в роли советского танкиста Константина, отказавшегося выполнять преступный приказ
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Фото: Централ Партнершип
Америка еще не знала, что ей предстоит пройти в Афганистане спустя полтора десятка лет, и вовсю восхищалась отважными «борцами за свободу». Армия США еще оккупировала Афганистан, но в Голливуде уже вовсю снимались фильмы о войне — иногда достаточно правдивые. Как, например, «Кавалерия» (2018) об отряде «зеленых беретов», ставших кавалеристами афганского генерала Дустума
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Фото: WDSSPR
Фильм Павла Лунгина «Братство» (2019) столкнулся с неоднозначной реакцией в обществе. Многие обвинили картину, описывающую вывод советских войск из Афганистана, в искажении фактов и претенциозном подходе к истории. Сам режиссер определил тему своего фильма как «непарадный героизм»
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Фото: Clemi Cinematografica S.r.l.
«Афганский излом» (1991) Владимира Бортко стал одним из первых отечественных фильмов, попытавшихся показать правду войны в Афганистане. Роль майора Бандуры в картине сыграл популярный итальянский актер Микеле Плачидо, а старшего лейтенанта Стеклова — Филипп Янковский
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Фото: Russian Film Committee
В Афганистане погибли более 15 тыс. советских солдат. Многие попали и в плен к моджахедам — единицам удалось вернуться, но война оставила слишком болезненный шрам и в их душах, и в самом обществе. Именно об этом прогремевший в 1995 году фильм Владимира Хотиненко «Мусульманин»
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Фото: Aircraft Pictures
За переживаниями солдат разных наций в искусстве как-то почти потерялись страдания самого афганского народа. О них откровенно и местами жестоко рассказывает номинированный на «Оскар» ирландский мультфильм «Добытчица» (2017). История кабульской девочки Парваны, вынужденной в условиях режима талибов выдавать себя за мальчика, чтобы прокормить семью, мало кого может оставить равнодушным. Картина заканчивается изгнанием «Талибана» в 2001 году; увы, спустя всего лишь четыре года после выхода фильма на экраны Афганистан вновь вернулся в прошлое
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