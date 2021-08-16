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Эксперт предложила проработать вопрос о возврате многодетным семьям средств за учебу

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Инициатива депутата Госдумы Василия Власова о возврате многодетным родителям средств, которые те ранее потратили на обучение в вузе, хорошая, однако в реальности она будет востребована среди очень маленькой категории многодетных семей. Такое мнение в понедельник, 16 августа, выразила председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей Москвы» Наталья Карпович.

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«С точки зрения улучшения качества жизни многодетных семей мера, которую предлагает депутат Василий Власов, действительно была бы хороша. Предложение дать еще денег многодетным семьям звучит красиво, и я его, конечно же, не отрицаю. <...> Однако в реальности эта мера поддержки для меня как многодетной мамы ничего не изменит. Боюсь, что она будет востребована среди очень маленькой категории многодетных семей», — сказала она в беседе с «Известиями».

Карпович отметила, что в вузах ограниченное количество мест, а право поступить в учебное заведение имеет каждый ребенок. Эксперт добавила, что для того, чтобы обладать полной картиной ситуации, необходимо владеть статистикой вузов, которые смогут принять многодетные семьи платно, а также уточнить, в каких вузах предполагается введение компенсации — государственных, коммерческих, имеющих лицензии или сертификаты.

«К сожалению, предлагаемая мера вызывает много вопросов. На мой взгляд, ее нужно очень хорошо обсудить, проработать и оформить в более эффективное предложение», — заключила Карпович.

Ранее в понедельник депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, которые те ранее потратили на обучение в вузе. Соответствующее письмо с инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Реализация подобной инициативы, по его словам, может стать значительным стимулом для молодых семей, которые планируют заводить детей.

23 июня уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для новых ежегодных выплат многодетным семьям. Так, она предлагает разработать специальный ежегодный «многодетный» капитал в размере 100 тыс. рублей.

В марте председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко подчеркнул, что детям из многодетных семей необходимо предоставить дополнительные бюджетные места в вузах. По его словам, многодетные семьи вносят большой вклад в будущее России, в связи с чем властям важно предоставить им возможности для образования.

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