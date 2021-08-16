Путин поручил следить за ценами на сырье для строительства БАМа и Транссиба

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны следить за ценами на основные материалы, которые используются для строительства Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей (Транссиб). Об этом стало известно 16 августа из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 октября текущего года.

«Осуществлять контроль за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также на основные виды выполняемых работ», — говорится в поручении.

Ранее, 12 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа.

Как отметил министр, к концу 2024 года, когда дорога будет введена в эксплуатацию, увеличатся также транспортные возможности Восточной Сибири. По словам Шойгу, Россия таким образом сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Минобороны рассказал, что для военных железнодорожников на пути строительства участка БАМ оперативно построили современные городки.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что Минобороны намерено задействовать 1,8 тыс. человек для реконструкции БАМа. В военном ведомстве пояснили, что за работы на участке от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 км отвечает Восточный военный округ, а на участке от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 км — Центральный военный округ.

Всего на восточном участке БАМа в 2021–2024 годах планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов, а также второй главный путь.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет и Советскую Гавань.