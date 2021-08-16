Путин присвоил главкому ВКС России Суровикину звание генерала армии

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главкому ВКС России Сергею Суровикину звания генерала армии. Документ опубликован в понедельник, 16 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», — цитирует текст документа телеканал «Звезда».

Суровикин — главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России с 31 октября 2017 года. В том же году он был удостоен звания Героя Российской Федерации.