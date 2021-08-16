Незаконную свалку останков свиней нашли под Псковом

На обочине дороги Неелово–Палкино в Псковском районе нашли останки пяти свиней и одного поросенка. Сейчас специалисты государственной ветеринарной службы занимаются уничтожением несанкционированного захоронения.

Глава регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина рассказала Псковскому агентству информации, что расследованием факта организации незаконного захоронения животных и поиском владельца свиней будут заниматься сотрудники полиции.

В первую очередь, отметила Баданина, эта свалка несет опасность для свиноводческого комплекса, расположенного примерно в 6 км. Пока не установлено, какой диагноз у умерших животных. Подобным образом хоронить животных запрещено законом, отметила специалист.

В начале августа сообщалось о введении карантина на территории охотничьих угодий вблизи деревни Щучья Гора в Псковской области. Причина — выявление АЧС у диких кабанов, добытых в рамках мероприятий по регулированию численности животных.