Более 4 млн рублей потратят на охрану здания СКР в Петрозаводске

Следственное управление СКР по Карелии наймет охрану для своего здания в Петрозаводске. Ведомство объявило электронный аукцион на оказание услуг по обеспечению контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в своем здании.

Начальная цена контракта составляет 4 млн 470 тыс. рублей.

В аукционной документации говорится, что победитель торгов должен обеспечить охрану здания на улице Куйбышева, 7. Речь идет о трехэтажном доме с подвалом, оснащенном сигнализацией, видеонаблюдением, системой оповещения о пожаре. На посту должны быть два вооруженных охранника.

Подрядная организация предоставит услуги по охране в период с 4 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, пишет ИА «Карелinform».