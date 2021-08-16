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Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к чемпионату мира

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Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не примет участие в сентябрьских матчах сборной России по футболу в рамках отбора на чемпионат мира – 2022. Нападающего не вызвали в национальную команду, об этом сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 16 августа.

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Первый матч под руководством нового главного тренера сборной Валерия Карпина у команды состоится 1 сентября. Спортсмены сыграют со сборной Хорватии. Встреча, по данным издания, с большей долей вероятности пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Подчеркивается, что, помимо Дзюбы, в команду не вызвали ряд игроков, которые выступали в команде на прошедшем чемпионате Европы. Так, речь идет о вратарях Антоне Шунине («Динамо») и Матвее Сафонове («Краснодар»), защитниках Андрее Семенове («Ахмат»), Юрии Жиркове и Романе Евгеньеве («Динамо»), а также о полузащитнике Магомеде Оздоеве («Зенит») и нападающем Александре Соболеве («Спартак»).

После игры с Хорватией национальная сборная России встретится в сентябре с футболистами Кипра и Мальты.

Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на пост главного тренера сборной России по футболу 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Карпин сменил на посту главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления сборной на Евро-2020.

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