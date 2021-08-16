Россия возобновит авиасообщение с 27 августа с тремя странами

С 27 августа Россия возобновит авиасообщение с тремя странами. Об этом заявил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Можно будет улететь в Чехию, Доминикану и Южную Корею, сообщает телеканал «Известия». Увеличится количество регулярных рейсов в Египет, Венгрию, на Кипр. Улететь из Москвы в Будапешт и в Ларнаку можно будет до семи раз в неделю. До 2 сентября из-за сложной эпидемической обстановки приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.