Первый в РФ беспилотный метрополитен планируется создать в Казани

Глава МУП «Метроэлектротранс» Казани Айдар Абдулхаков рассказал, что в городе может появиться первый на территории РФ беспилотный метрополитен.

«Машинист в нашем метрополитене осуществляет функцию контроля за работой автоматики. Мы являемся первым цифровым метро, управление которым основано на микропроцессорной архитектуре, а не на релейной», — пояснил Абдулхаков.

Разработан проект внедрения беспилотного управления электропоездами, пишет Inkazan.ru. «При финансировании проекта мы имеем возможность создать первый в России беспилотный метрополитен», — заявил он.

Недавно в метрополитене Казани завершился косметической ремонт станции «Кремлевская». Там очистили от старой штукатурки потолок и стены, а затем нанесли новый слой краски. Кроме того, обновили пешеходные переходы и вестибюли.

Напомним, свыше 700 млн рублей готовы направить власти Татарстана на строительство первого участка второй линии метро в Казани. Исполнитель должен провести строительно-монтажные работы между станциями «Улица Юлиуса Фучика» и «Улица Академика Сахарова».