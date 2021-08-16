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Опасно низкий уровень рек зафиксировали в черте Уфы

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В Уфе специалисты Башгидрометцентра зафиксировали опасное гидрологическое явление — низкий уровень воды в реках Белая и Уфа, который держится на протяжении 10 дней.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на специалистов ведомства, в Уфе 16 августа уровень воды составляет минус 160 см. Это уже на 123 см меньше средних значений и на 1 см меньше исторического минимума, зафиксированного в 2012 году.

Такая же ситуация наблюдается в городе Бирск. Там уровень воды в реке Белая составляет минус 27 см. Это на 60 см ниже средних показателей.

В реке Уфе в микрорайоне Шакша уровень воды составляет 89 см, что на 77 см ниже средних значений. Исторический минимум в 75 см зафиксировали в 2010 году.

Если погодные условия в ближайшее время не изменятся, и падение уровня воды будет продолжаться, запасы воды в русловой сети истощатся, усилятся процессы зарастания водоемов и возникнут опасные гидрологические явления.

Агентство уточняет, что в этом году половодье завершилось на две недели раньше, в мае водность бассейна реки Белой была на 54-80% ниже средних значений.

Из-за жары и сухой погоды за две недели августа выпало 9% от нормы месячных осадков. Это также негативно влияет на сток рек.

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