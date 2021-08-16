Захарова указала на нежелание США отвечать за свои геополитические эксперименты

Американские власти на протяжении десятилетий снимают с себя ответственность за геополитические эксперименты в Афганистане. Такое мнение высказала в понедельник, 16 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

На фоне захвата власти в Афганистане представителями «Талибана» (организация запрещена в РФ) после объявленного в апреле президентом США Джо Байденом вывода американских войск Захарова напомнила об обращениях к афганскому народу 40-го американского президента Рональда Рейгана. В частности, она привела выдержки из его обращений, звучавших на исходе 1983, 1984 и 1985 годов.

«Каждая речь содержала в себе обязательный пассаж с приветствием к «борцам за свободу» в Афганистане», — отметила Захарова.

Так, в выдержке из речи Рейгана от 27 декабря 1983 года говорится, что «имея мало оружия, мало опыта, подавляющее большинство афганского народа всё же продемонстрировало, что над ним не будет господства».

В 1985-м 40-й глава Белого дома отмечает, что американцы «приветствуют их великолепное мужество» и следят за действиями Советского Союза в этой республике, которые «продлевают войну» и «ждут, чтобы внимание мира ускользнуло от нас, чтобы утихло наше возмущение».

«Это просто прямая речь. Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут», — подытожила Захарова.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.