26-29 августа в Москве в Парке Горького Лидеры креативных индустрий соберутся на Russian Creative Week.

Created in Moscow — столичная площадка федерального фестиваля Russian Creative Week, который проходит во второй раз в сотне городов страны. 26-29 августа московский шатер соберет представителей всех креативных индустрий, которые создают продукты на стыке творчества, науки и технологий, а также играют заметную роль в экономике мегаполиса. Выручка креативных отраслей в Москве превышает 3 трлн рублей и объединяет почти 400 тыс. человек.

Created in Moscow организована Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Агентством креативных индустрий и Universal University. Площадка позволит продемонстрировать лучшие продукты и собрать для общих дискуссий представителей экспертного сообщества, госструктур и инвесторов. Среди спикеров фестиваля — руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, президент Фонда поддержки современного искусства ВИНЗАВОД Софья Троценко, директор Universal University Екатерина Черкес-Заде, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, основатель и креативный директор Bonnie&Slide и Wonderslide Николай Пере, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, дизайн-директор SberDevices Илья Михайлов, сооснователь Arhead и AR/VR digital-стратег Иван Пузырев, директор по развитию Национального центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Елена Пантелеева.

На паблик-токах эксперты обсудят, как креативные предприниматели меняют городскую среду, какие перспективы есть у онлайн-галерей, NFT-искусства и у digital в театре, к чему приводит симбиоз креативных индустрий, почему fashion-предпринимателям выгодно создавать экологичные бренды, а инвесторам — вкладываться в дизайн продукта. В программе Created in Moscow множество презентаций разных продуктов креативных индустрий, в том числе сервисов генеративной музыки, инновационных архитектурных решений, мобильных спектаклей, фильмов и анимации.

Одно из основных событий в шатре Created in Moscow — выставка SUSTAINABLE CREATIVE EXPO. На ней будут представлены проекты креативных предпринимателей, чей бизнес соответствует принципам устойчивого развития, цифровизации и междисциплинарности — на эти принципы делают акцент все страны мира, так как 2021-й объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

Каждый день на площадке Created in Moscow будут проходить показы короткометражных картин молодых режиссеров, а также мастер-классы по звуковому дизайну, созданию мобильного кино, архитектуре и брендингу.