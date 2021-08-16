США временно прекратили эвакуацию из Кабула для расчистки летного поля

США временно прекратили эвакуацию граждан из столицы Афганистана Кабула, чтобы расчистить летное поле. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника.

Как долго продлится расчистка — неизвестно, отмечает «РИА Новости».

Ранее в понедельник администрация аэропорта Кабула заявила о приостановке выполнения гражданских рейсов. Руководство воздушной гавани попросило граждан воздержаться от прибытия в авиаузел.

Накануне США завершили эвакуацию сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула.

В американском Госдепартаменте также заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. В ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из страны иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран, которая сопровождается звуками выстрелов. Отмечается, что предупредительные выстрелы осуществляли военнослужащие США, чтобы обеспечить порядок в воздушной гавани, где сейчас царит хаос. В МИД РФ 16 августа заявили об ответственности США за происходящее в авиаузле.

Так, граждане Афганистана прорываются на взлетно-посадочные полосы и пытаются улететь из страны, зацепившись за самолеты, что приводит к трагедиям.

15 августа представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул и подняли флаг над президентским дворцом. В залах правительственного здания талибы отпраздновали свою победу, заявив о контроле всех столичных государственных учреждений.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.