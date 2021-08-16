Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержали блогера на Cadillac с муляжами оружия и долларов
Спорт
Дзюбу не вызовут на сентябрьские матчи сборной России
Мир
На Украине рассказали о шагах для получения Плана действий по членству в НАТО
Авто
В Германии из Lada Niva сделали электромобиль
Экономика
Банки в России столкнулись с оттоком денег вкладчиков
Мир
Пилот разбившегося в Узбекистане самолета BBC Афганистана выжил
Мир
Взрыв прогремел в гостинице в Барселоне
Мир
Число погибших из-за наводнений в Турции возросло до 70
Общество
Москвичам спрогнозировали превышение температурной нормы 17 и 18 августа
Сюжет:

США временно прекратили эвакуацию из Кабула для расчистки летного поля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США временно прекратили эвакуацию граждан из столицы Афганистана Кабула, чтобы расчистить летное поле. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника.

Без остановки: что ждет Афганистан после прихода талибов
Президент покинул страну, западные посольства закрываются, а через границу хлынул поток беженцев

Как долго продлится расчистка — неизвестно, отмечает «РИА Новости».

Ранее в понедельник администрация аэропорта Кабула заявила о приостановке выполнения гражданских рейсов. Руководство воздушной гавани попросило граждан воздержаться от прибытия в авиаузел.

Накануне США завершили эвакуацию сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула.

В американском Госдепартаменте также заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. В ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из страны иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран, которая сопровождается звуками выстрелов. Отмечается, что предупредительные выстрелы осуществляли военнослужащие США, чтобы обеспечить порядок в воздушной гавани, где сейчас царит хаос. В МИД РФ 16 августа заявили об ответственности США за происходящее в авиаузле.

Так, граждане Афганистана прорываются на взлетно-посадочные полосы и пытаются улететь из страны, зацепившись за самолеты, что приводит к трагедиям.

15 августа представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул и подняли флаг над президентским дворцом. В залах правительственного здания талибы отпраздновали свою победу, заявив о контроле всех столичных государственных учреждений.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021