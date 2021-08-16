Аналитик назвала причины оттока денег россиян с депозитов

В России отток денег населения с банковских вкладов происходит в том числе из-за того, что у граждан есть четкое ощущение, что средства обесцениваются слишком быстро — на этом фоне желание зафиксировать капитал в физической форме вполне понятно. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари», комментируя соответствующие сообщения кредитных организаций в понедельник, 16 августа.

По ее словам, капитал, который ранее размещался на депозитах, перетекает в более «фундаментальные» активы — например, недвижимость. Кроме того, на рынке вторичных автомобилей также присутствует спрос на машины, причем он вдвое-втрое выше прошлогодних уровней, как и цены на товары.

Бодрова отметила, что к концу года вполне возможно локальное увеличение интереса к банковским депозитам — и на фоне роста процентных ставок (не линейно ставкам Центробанка, но в соответствии с общей тенденцией), и ввиду расширения сезонных предложений. Обычно сезонные акции банков касаются полугодовых предложений — вкладов со сроком обращения до шести месяцев — к которым может быть «заметный интерес».

«В отношении остальных банковских предложений по вкладам всплеск спроса вряд ли будет заметен», — заключила аналитик.

Ранее в этот же день СМИ проанализировали оборотно-сальдовую ведомость (форма 101) банков и пришли к выводу, что в целом по финансовому сектору отток денег населения составил 0,8%. Однако в десяти банках из топ-30 (по объему средств населения) отрицательная динамика была выражена сильнее.

В ряде банков объяснили это снижением потребности в фондировании из-за меньшей выдачи кредитов в первом полугодии.

Однако эксперты выразили мнение, что такие оттоки средств населения вряд ли являются целенаправленной стратегией банков. Они считают, что граждане забирают деньги из-за роста инфляции, и вместо того, чтобы держать сбережения на депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, предпочитают совершать на них покупки. С октября 2020 года кредитные организации начали повышать ставки по вкладам, но «не успели ни за повышением ключевой ставки, ни за инфляционными ожиданиями», полагают специалисты.

В России инфляция в июле составила 6,46% в годовом исчислении, что немного отличается от показателей июня — 6,5%. На последнем заседании 23 июля Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7–6,2% с ранее ожидавшихся 4,7–5,2%. ЦБ не уверен в возвращении к таргету в 2022 году, прогнозируя снижение инфляции до 4–4,5%.

В инвестиционной компании «Фридом Финанс» заявляли в конце июля что, если на ближайших заседаниях регулятор повысит базовую ставку до 6,75% с нынешних 6,5%, средняя максимальная годовая ставка по вкладам топ-10 банков может к концу года приблизиться к 7%.