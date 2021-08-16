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В Россию вернулся легендарный кнопочный телефон Nokia

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В России стартовали продажи обновленной версии легендарного телефона Nokia 6310, сообщается на сайте компании.

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Новый Nokia 6310 повторяет привычную модель, но оснащен дополнительными преимуществами. Так, в новом гаджете больше экран, а также присутствует возможноcть регулировать размер шрифта. Кроме того, в телефоне улучшены характеристики камеры, есть поддержка двух SIM-карт и Bluetooth 5.0.

Компания сообщает, что функции старой модели, полюбившиеся пользователям, остались.

«В новом Nokia 6310 присутствует и множество классических функций, которые вы знаете и любите: беспроводное FM-радио, впечатляющий аккумулятор, который может работать несколько недель без подзарядки, и давайте не будем забывать о классической игре Snake», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефон представлен в крепкой оболочке, поэтому может выдерживать сильные удары.

На данный момент на сайте компании гаджет доступен в двух цветах — черном и темно-зеленом. Цена телефона — 4490 рублей, однако первые покупатели смогут получить скидку в 500 рублей.

5 августа директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что около 25% людей в России используют кнопочные устройства и спрос на них остается стабильно высоким.

Ранее, 23 июля, генеральный директор Price.ru Елена Суховей заявила, что в регионах России происходит рост спроса на кнопочные телефоны, больше всего интересуются такими аппаратами в центральных регионах страны. По ее словам, рост популярности кнопочных аппаратов у россиян связан с общим спадом покупательской активности из-за экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Еще одна причина увеличения спроса состоит в том, что кнопочные телефоны покупают граждане своим пожилым родителям, поскольку это удобно.

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