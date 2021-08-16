Советник Байдена назвал неожиданным быстрое падение афганских городов

Никто не ожидал, что города в Афганистане падут так быстро, заявил в понедельник, 16 августа, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Конечно, скорость, с которой пали города, была намного выше, чем кто-либо ожидал, как и сами афганцы, так и многие аналитики, кто внимательно следил за этой проблемой», — сказал он в интервью NBC.

По мнению Салливана, худшим сценарием для США была бы отправка в Афганистан новых тысяч солдат, участие в гражданской войне в то время, как афганская армия не была готова к борьбе.

Ранее в этот день реакцию США на ситуацию в Кабуле оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что американские власти регулярно «призывают прекратить страдания, предпринять ответственным за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на «данные СМИ и соцсетей», однако в отношении ситуации в Афганистане — тишина».

Как сообщал телеканал CNN, американский президент Джо Байден в ближайшие несколько дней намерен выступить с обращением к нации по случаю захвата афганской столицы боевиками «Талибана» (движение запрещено в РФ).

При этом накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что «Талибан» в любом случае спровоцировал бы столкновения с правительственными силами Кабула и что Соединенные Штаты успешно выполнили свою миссию в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.