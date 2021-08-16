Число курящих людей в Кабардино-Балкарии уменьшилось почти на 23%

За минувший год количество курящих жителей Кабардино-Балкарии сократилось на 22,6%, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно проведенному исследованию, количество россиян, бросивших курить в 2020 году, уменьшилось до 27,9 млн человек, что на 1,3 млн меньше, чем в допандемийном году. При этом 23,1% россиян все еще продолжают курить, информирует NewsTracker.

«Особенно активно бросили курить жители нескольких регионов страны. В число таких субъектов вошли Чечня (там курящих жителей сократилось на 68,6%(, Чукотка (45,8%), Ингушетия (30,8%), Забайкальский край (23,1%), Кабардино-Балкария (22,6%), а также Архангельская, Новгородская, Смоленская, Костромская и Пензенская области», — сказано в исследовании.

Отказ от курения может повысить индивидуальную эффективность вакцины от коронавируса. К такому выводу пришли японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи. Они сравнили образцы курящих добровольцев и тех, которые никогда не курили. При анализе ученые учитывали данные участников исследования об истории болезней, возрасте и вредных привычках. Концентрация антител в крови первой группы независимо от пола была ниже нормы на 140–250 единиц.

31 мая главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что страх заболеть коронавирусом привел к тому, что россияне начали массово бросать курить. Он указал, что в 2019 году треть населения страны была курящей.