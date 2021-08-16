Жители Оренбурга сообщили о нашествии лугового мотылька

Жители Оренбурга пожаловались на изобилие лугового мотылька в городе, которое наблюдается с ночи 16 августа. Насекомые представляют опасность для зеленых насаждений и коммунальных систем.

Массовый вылет бабочек наблюдается в Оренбурге на две недели позже, чем в Новотроицке. В городах вредители забивают вентиляционные каналы и электрогенераторы. На садовых участках луговые мотыльки откладывают яйца, что приведет к очередному нашествию насекомых следующей весной. Об этом сообщает 56orb.ru.

По данным специалистов, на одном квадратном метре земли может находиться свыше 20 гусениц лугового мотылька. Они могут употреблять в пищу практически любое растение.

В «Россельхозцентре» отмечают, что для борьбы с бабочками никакие меры принимать не нужно, так как они не опасны и питаются только пыльцой. Тем не менее они могут сделать яйцекладку. Если численность гусениц превысит опасные значения, возможно проведение обработки территорий.