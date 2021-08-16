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В Москве задержали блогера на Cadillac с муляжами оружия и долларов

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Елену Сажину на автомобиле Cadillac Escalade. В салоне иномарки были обнаружены предметы, похожие на оружие, а также пачки долларовых купюр, сообщает в понедельник, 16 августа, РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 14 августа в столичную полицию обратился сотрудник ЧОП, охраняющий территорию таможенно-логистического центра «Ховрино» на Путейской улице. Мужчина рассказал, что на территорию объекта проехала машина без номеров и без оформленного пропуска. Девушку и троих парней задержали за незаконное проникновение.

В машине сотрудники охраны обнаружили подозрительные предметы и вызвали правоохранителей. Блогершу и сопровождавших ее людей доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанные заявили, что заблудились. Сажина рассказала полицейским, что купила новую машину и решила поделиться этой новостью с подписчиками, сняв видео в необычном месте, сообщает телеканал «360».

В отношении задержанных составлен административный протокол, пишет РИАМО. У них были изъяты макеты денег и оружия.

Елена Сажина ведет блог под ником Helen Yes. На ее аккаунт в Instagram подписаны около 9 млн человек.

4 августа сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности блогера Сергея Косенко, перевозившего в Москве девушку, привязанную к крыше автомобиля.

В отношении него вынесено постановление по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»)». С водителем провели профилактическую беседу о недопущении впредь нарушений правил дорожного движение.

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