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ЦИК утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник, 16 августа, утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму с помощью жеребьевки.

Так, КПРФ займет первое место в бюллетене. Такой результат показала жеребьевка: секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко вытянул из лототрона шар с номером один.

Вторыми в бюллетене расположатся «Зеленые», следом за ними — ЛДПР. Далее следуют «Новые люди», которые займут четвертую строчку, «Единая Россия» будет пятой партией в списке, «Справедливая Россия» — шестой, «Яблоко» — седьмой.

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Следом позиции распределились таким образом: Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России». Номера с 11-го по 13-й в бюллетене займут «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива» и «Родина».

Партия пенсионеров займет последнюю, 14-ю, строчку в бюллетене. Шар с этой цифрой вытянул заместитель председателя центрального совета партии Андрей Широков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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