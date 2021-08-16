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Количество аварий сократилось на 14% на дорогах Омска за год

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За первые семь месяцев 2021 года в Омске зарегистрировали 878 дорожно-транспортных происшествий. Аварийность сократилась на 14% по сравнению с 2020 годом.

По данным городской администрации, травмы получили почти 1,1 тыс. человек. 25 человек погибли. Об этом сообщает «Город55». По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число пострадавших сократилось на 16,2%, погибших — на 13,8%.

На 80% сократилось количество опрокидываний машин. На 64,2% уменьшилось количество аварий, связанных с наездами на велосипедистов. Число наездов на пешеходов сократилось на 15,3%.

Снижение количества аварий регистрируют в городе с 2015 года, когда было зарегистрировано почти 2,6 тыс. ДТП. Тогда за год пострадали свыше 3,1 тыс. человек, погибли 94 человека.

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