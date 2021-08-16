В Красноярске представили итоги исследований атмосферы над Енисеем

По инициативе En+Group в Институте вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМ СО РАН) в Красноярске был проведен круглый стол, в ходе которого эксперты ознакомились с первыми результатами исследований влияния Енисея на экологическую обстановку города. Об этом 16 августа «Известиям» сообщили в пресс-службе En+Group.

Специалисты исследовали акваторию Енисея в нижнем бьефе Красноярской гидроэлектростанции.

«Институтом были проведены уникальные измерения основных метеорологических характеристик над акваторией Енисея и исследование закономерностей распределения взвешенных частиц. Для замеров использовалось специально изготовленное навесное оборудование квадрокоптера и стационарные посты мониторинга, расположенные в русле реки», — говорится в пресс-релизе.

По итогам натурных наблюдений специалисты сравнивали полученные результаты с компьютерными моделями. В ходе выполнения работ было обнаружено несоответствие экспериментальных данных теоретическим расчетам. В частности, не удалось обнаружить предсказанные перепады температуры воздуха и концентраций взвешенных частиц над руслом реки.

По словам доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника ИВМ СО РАН Валерия Заворуева, с момента ввода в эксплуатацию Красноярской ГЭС ситуация, которая сложилась над акваторией Енисея, климатические условия и уровень загрязнения воздуха никогда не исследовались, что породило множество мифов и предположений, не имеющих под собой никакой доказательной базы.

«Целью наших научных изысканий был сбор фактических данных с использованием измерительных станций и квадрокоптеров. Особое внимание уделялось исследованиям состояния атмосферы в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Установлено, что открытая вода (полынья) не способствует загрязнению приземного слоя атмосферы в периоды НМУ», — подчеркнул эксперт.

В ходе дискуссии ученые из Института физики атмосферы РАН рассказали о подобных исследованиях в нижнем бьефе Горьковского водохранилища. Кроме того, был представлен доклад сотрудников Института теплофизики СО РАН, в котором они рассказали о своем опыте физико-математическом моделировании атмосферы над Красноярском, в том числе с учетом высотной застройки. Их модели предсказывают формирование над рекой вихревых структур – столбов восходящего воздуха с некоторым шагом по длине реки.

Участники круглого стола отметили актуальность данного направления исследований, уникальность полученных результатов и целесообразность продолжения этих работ.

В En+ заявили, что последовательно инвестируют в передовые научные исследования, связанные с изучением экологии, поскольку научные исследования в сфере экологии — один из приоритетов основателя компании Олега Дерипаски.

В 2021 году En+Group объявила о намерении сократить выбросы парниковых газов минимум на 35% к 2030 году и достичь нулевого баланса к 2050-му.