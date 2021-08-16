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Двое афганцев погибли, пытаясь зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле

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Несколько афганцев погибли, упав с набирающего высоту самолета, который, вероятно, вылетел из аэропорта Кабула. Люди зацепились за внешнюю часть воздушного суда. Они хотели покинуть страну. Видео инцидента 16 августа были опубликовано агентством Asvaka.

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Кроме того, на других опубликованных в Сети видео заметно, как местные жители пытались привязать себя к обтекателю шасси перед взлетом.

Видеозапись в понедельник оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала кадры шокирующими. Захарова уточнила, что в силу специфики работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых «у неподготовленного человека кровь стынет в жилах».

В этот же день СМИ сообщали, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула — там толпа людей пытался прорваться на взлетно-посадочную полосу.

По данным Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

Ранее, в понедельник, администрация аэропорта Кабула заявила о приостановке выполнения гражданских рейсов. Руководство аэропорта попросило граждан воздержаться от прибытия в воздушную гавань.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран.

Кабул был взят членами движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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