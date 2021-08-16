Двое афганцев погибли, пытаясь зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле

Несколько афганцев погибли, упав с набирающего высоту самолета, который, вероятно, вылетел из аэропорта Кабула. Люди зацепились за внешнюю часть воздушного суда. Они хотели покинуть страну. Видео инцидента 16 августа были опубликовано агентством Asvaka.

Кроме того, на других опубликованных в Сети видео заметно, как местные жители пытались привязать себя к обтекателю шасси перед взлетом.

Видеозапись в понедельник оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала кадры шокирующими. Захарова уточнила, что в силу специфики работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых «у неподготовленного человека кровь стынет в жилах».

В этот же день СМИ сообщали, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула — там толпа людей пытался прорваться на взлетно-посадочную полосу.

По данным Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

Ранее, в понедельник, администрация аэропорта Кабула заявила о приостановке выполнения гражданских рейсов. Руководство аэропорта попросило граждан воздержаться от прибытия в воздушную гавань.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран.

Кабул был взят членами движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.