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Суд приговорил пресс-секретаря Навального к 1,5 годам ограничения свободы

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Преображенский районный суд Москвы на заседании в понедельник, 16 августа, приговорил пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на незаконной акции в столице.

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Таким образом, суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 — ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).

В течение указанного срока Ярмыш не должна менять постоянного места жительства без предварительного уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме этого, ей запрещено посещать места проведения массовых и других мероприятий, а также участвовать в них. Она не должна выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана, а также обязана один раз в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Обвинение при этом запрашивало для Ярмыш два года ограничения свободы.

В апреле Ярмыш была отправлена под арест на 10 суток за призыв к участию в несанкционированной акции.

Несогласованные акции прошли в Москве и ряде городов в России 23 и 31 января, а также 2 февраля. В соцсетях распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате незаконных мероприятий прошли задержания, в том числе и детей. Были возбуждены уголовные дела по статьям от хулиганства до нападения на сотрудников полиции.

При этом в столице среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с обнаруженным у них коронавирусом.

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