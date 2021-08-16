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EN+ Group получила право проводить полный цикл сделки по «зеленым» сертификатам

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Компания En+ Group объявила о получении статуса Participant, благодаря чему группа сможет не только продавать международные сертификаты возобновляемой энергии I-REC, но и погашать их, оказывая полный цикл услуг по сделке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в понедельник, 16 августа.

«Мы считаем, что выпуск и продажа «зеленых» сертификатов стимулируют развитие современных, более экологичных технологий, а также положительно сказываются на прозрачности деятельности всей энергетической отрасли в целом. Получение статуса Participant позволит нам проводить полный цикл услуг по сделке с сертификатами», — рассказал директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

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Так, данные сертификаты подтверждают, что произведенная энергия гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам, таким как GHGP, CDP и RE100. Потребители могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, реализации политики корпоративной социальной ответственности и в целях сокращения выбросов парниковых газов.

Бутманов добавил, что теперь клиентам компании не придется самостоятельно регистрироваться в реестре I-REC, оплачивать комиссию и подписывать большое количество документов.

Аналогами «зеленых» сертификатов I-REC в Европе являются бумаги Guarantees of Origin (GOs), в США — Renewable Energy Certificates (RECs).

Отмечается, что En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года, однако ранее имела только статус Registrant, позволяющий выпускать сертификаты, но не погашать их.

Основатель компании Олег Дерипаска в своих публичных выступлениях неоднократно говорил о «зеленой повестке», продвигая тезис о необходимости модернизации промышленности и сохранения мировой конкурентоспособности.

В начале июня компания En+ Group объявила о крупнейшей сделке по продаже сертификатов I-REC, которая была заключена на российском рынке. В течение 2021–2022 годов группа поставит 1 млн сертификатов BitRiver — оператору крупнейшего в России центра колокейшена майнинга криптовалют.

В 2020 году En+ Group запустила совместное предприятие с Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Операционный директор En+ Group Вячеслав Соломин заявил, что соглашение о поставках сертификатов I-REC — это «не только новый этап сотрудничества, но и значительный шаг на пути к достижению глобальных целей устойчивого развития в целом».

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