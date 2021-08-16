Бинокли вернут в центр Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Большой Покровской вновь появятся скульптуры. Памятники установят в конце августа.

На обзорную площадку у памятника Валерию Чкалову вернут бинокли. Также их установят осенью на кремлевской стене в боевом ходе, рассказали ИА «НьюсНН» в управлении делами областного правительства.

Обновленную чкаловскую лестницу открыли в приволжской столице в начале августа. Реконструкция объекта началась еще в 2020 году. Ее провели в преддверии 800-летия города.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершили реставрацию фасада усадьбы Рукавишниковых. Ее стоимость составила 22 млн рублей. По словам главы регионального минкульта Олега Берковича, такие масштабные работы не проводились на объекте культурного наследия почти 10 лет. Фасад не только покрасили в исторический цвет 1877 года, но и укрепили растворами и защитными составами.