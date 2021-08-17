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Ученые назвали способ снизить риск развития деменции

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Одним из способов снизить риск развития деменции является физическая активность в течение двух с половиной часов раз в неделю. Результаты исследования ученых из Бостонского университета опубликованы в журнале JAMA.

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На протяжении трех лет, с 2016-го по 2019-й, специалисты следили за здоровьем 1099 мужчин и 1276 женщин, отмечая акселерометрами и с помощью магнитно-резонансной томографии состояние их мозга.

Выяснилось, что те, кто занимался хотя бы небольшой физической активностью, в частности делая 10 тыс. шагов в день, отдаляли старение мозга на 1,1 года.

«Общий объем головного мозга после 60 лет снижается со скоростью 0,2% в год. Таким образом, по сравнению с людьми, которые в среднем выполняли менее 5 тыс. шагов в день, достижение 10 тыс. шагов в день или более связано примерно на 1,75 года с меньшим результатом старения мозга», — говорится в статье.

Ученые подчеркнули, что дополнительная физическая активность может воздействовать на поддержание мозга в нормальном состоянии у пожилых людей.

Деменция является заболеванием, при котором нарушаются когнитивные способности. У пациента постепенно ухудшаются память, способность ориентироваться во времени и в пространстве и узнавать людей и предметы.

В апреле ученые из Лондона выяснили, что недостаток сна у людей в возрасте 50–60 лет является фактором риска развития деменции. Данные экспертов были основаны на информации, полученной за более чем 25 летний период от 8 тыс. участников.

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