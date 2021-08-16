Пилот разбившегося в Узбекистане самолета BBC Афганистана выжил

Пилот разбившегося в Узбекистане самолета BBC Афганистан выпрыгнул с парашютом и выжил, он получил травмы. Об этом сообщило в понедельник, 16 августа, издание Podrobno.uz со ссылкой на узбекистанское министерство обороны.

По данным ведомства, инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа.

«В минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье. <...> В пресс-службе министерства корреспонденту Podrobno.uz уточнили, что вчера была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители Вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту», — говорится в сообщении.

Один военнослужащий правительственных войск Афганистана, спрыгнувший с парашютом, пострадал.

В свою очередь источник «Газеты.uz» в Сурхандарье подтвердил, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.