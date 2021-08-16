На месте ипподрома в Ростове-на-Дону планируют построить жилые дома

По проекту планировки ростовский ипподром подвержен застройке, на его месте появятся жилые дома. Об этом заявил член общественного совета при министерстве культуры региона, архитектор Владимир Кирьязиев.

«Ничего с этим не сделать. Никаких признаков объекта культурного наследия на ипподроме не выявлено. Они были придуманы для того, чтобы защитить ипподром от сноса», — цитирует Кирьязиева RostovGazeta. По его словам, новый ипподром планируется построить на левом берегу Дона.

Взамен скандального полуразрушенного стадиона «Трудовые резервы» власти Ростова-на-Дону решили возвести новый стадион на Зеленом острове, сообщил ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко. Для доступности стадиона и самого Зеленого острова в проект строительства включат реконструкцию старого понтонного моста. Его заменит стационарный мост, который будет обеспечивать транспортное сообщение между городом и Зеленым островом.