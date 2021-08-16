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На месте ипподрома в Ростове-на-Дону планируют построить жилые дома

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По проекту планировки ростовский ипподром подвержен застройке, на его месте появятся жилые дома. Об этом заявил член общественного совета при министерстве культуры региона, архитектор Владимир Кирьязиев.

«Ничего с этим не сделать. Никаких признаков объекта культурного наследия на ипподроме не выявлено. Они были придуманы для того, чтобы защитить ипподром от сноса», — цитирует Кирьязиева RostovGazeta. По его словам, новый ипподром планируется построить на левом берегу Дона.

Взамен скандального полуразрушенного стадиона «Трудовые резервы» власти Ростова-на-Дону решили возвести новый стадион на Зеленом острове, сообщил ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко. Для доступности стадиона и самого Зеленого острова в проект строительства включат реконструкцию старого понтонного моста. Его заменит стационарный мост, который будет обеспечивать транспортное сообщение между городом и Зеленым островом.

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