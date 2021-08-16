МЧС предупредило о жаре до +37 градусов в Оренбуржье
Аномальная жара ожидается в ближайшие сутки на территории Оренбургской области. В регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность.
Согласно прогнозам, жара ожидается в течение суток. По всему региону воздух прогреется до +32…+37 градусов. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».
Жителей региона просят соблюдать осторожность при обращении с огнем. В большинстве районов прогнозируют пятый класс пожарной опасности.
С 2022 года в России появятся новые климатические нормы, метеорологи намерены пересмотреть оценки аномальности погоды. Ученые рассчитают среднюю температуру воздуха с учетом данных с 1991 по 2020 год.