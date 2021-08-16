Причиной пожаров на острове в Волге считают человеческий фактор

Сразу два пожара возникли на прошлой неделе на острове в реке Волге в Саратовской области. Предварительной причиной называют человеческий фактор.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное министерство природы, 13 августа в районе села Орловское в Марксовском районе рыбаки заметили пожар на острове. Оттуда в спешном порядке на лодках и катерах разъезжались отдыхающие.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 10:37, но погасить огонь удалось лишь к 23 часам. Общая площадь пожара составила 112 га.

На следующий день, 14 августа, остров загорелся вновь. Трава и кустарники горели на площади 102 га. Возгорание было локализовано в 22 часа, а полностью потушить пожар удалось лишь в воскресенье, 15 августа, к 13 часам.

Также 14 августа произошли пожар в Пензенском лесничестве (1,5 га) и низовой пожар в Базарно-Карабулакском лесничестве (0,7 га). Пожароопасная ситуация, которая сохраняется на территории региона, осложняется засушливой и жаркой погодой.