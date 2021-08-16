Водитель погиб в ДТП с грузовиком из-за собаки в ХМАО

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на территории Ханты-Мансийского автономного округа. 39-летний мужчина получил смертельные травмы.

Авария произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск на территории Нефтеюганского района. Мужчина, управлявший автомобилем Toyota, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ». Установлено, что водитель пытался не сбить собаку, которая выбежала на проезжую часть. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Пострадавший водитель легковушки скончался на месте происшествия.

15 августа водитель не справился с управлением на дороге в Янаульском районе Башкирии и врезался в остановочный павильон. Двое малолетних детей были доставлены в реанимацию. Установлено, что 34-летний водитель «Волги» находился за рулем в нетрезвом состоянии.