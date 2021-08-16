Прямой эфир
Происшествия
Рейс из Симферополя готовится к аварийной посадке в Домодедово
Политика
Глава Иркутской области доложил президенту о работе по борьбе с последствиями наводнения
Происшествия
Автомобиль загорелся на дублере Ленинградского проспекта в Москве
Мир
В МИДе отметили способность талибов к переговорам
Экономика
Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов
Мир
Ракета выпущена из сектора Газа по Израилю
Мир
Паралимпийца из Грузии задержали за избиение охранника гостиницы в Токио
Общество
Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате
Политика
ЦИК провела жеребьевку позиций партий в бюллетене на выборах в Думу

Водитель погиб в ДТП с грузовиком из-за собаки в ХМАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на территории Ханты-Мансийского автономного округа. 39-летний мужчина получил смертельные травмы.

Авария произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск на территории Нефтеюганского района. Мужчина, управлявший автомобилем Toyota, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ». Установлено, что водитель пытался не сбить собаку, которая выбежала на проезжую часть. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Пострадавший водитель легковушки скончался на месте происшествия.

15 августа водитель не справился с управлением на дороге в Янаульском районе Башкирии и врезался в остановочный павильон. Двое малолетних детей были доставлены в реанимацию. Установлено, что 34-летний водитель «Волги» находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021