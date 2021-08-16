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«Танковый вальс» на Т-90 исполнят в Волгоградской области

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Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в Волгоградской области с 27 по 29 августа. Площадкой для его проведения выбрана база аэроклуба «Патриот» в Среднеахтубинском районе, информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Посетителям планируется показать 13 эпизодов розыгрыша тактических действий, включая «летающий танк», действия спецназа, отрядов военной полиции и инженерных подразделений. Военнослужащие волгоградской мотострелковой бригады впервые исполнят «танковый вальс» на танках Т-90. Кроме того, будут показаны огневых возможности танков и БМП-3, в том числе зрители увидят маневр «Летающая БМП», отмечает ресурс «НовостиВолгограда.ру».

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», заступивший на боевое дежурство по охране воздушного пространства островного региона в начале года, будет представлен зрителям международного военно-технического форума «Армия-2021» в Сахалинской области. Мероприятия пройдут в конце августа на аэродроме Пушистый, а также в Курильске и Южно-Курильске. Для посетителей форума подготовят культурно-развлекательную программу.

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