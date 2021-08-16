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В МВД Украины назвали возможные причины смерти мэра Кривого Рога

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Следователи рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, в том числе и убийство. Об этом 16 августа рассказал глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко украинскому каналу «Украина 24».

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«Зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 «Убийство», проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — рассказал Шевченко.

В понедельник заместитель начальника полиции Днепропетровской области Олег Слипчук на брифинге заявил, что следствие не исключают версии о том, что мэра украинского города могли довести до самоубийства.

В воскресенье Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

В тот же день друг убитого, бывший депутат Верховной рады Андрей Гальченко рассказал, что Павлов шел открывать дверь, после чего в него выстрелили.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) считает террористическим актом возможное убийство Павлова, который являлся членом партии.

Отмечается, что Павлов был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении ОПЗЖ, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

В ОПЗЖ ожидают, что власть будет выдавать убийство за суицид, поэтому в партии напомнили, что Павлов был молодым, амбициозным и глубоко верующим человеком.

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