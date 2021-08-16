В МВД Украины назвали возможные причины смерти мэра Кривого Рога

Следователи рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, в том числе и убийство. Об этом 16 августа рассказал глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко украинскому каналу «Украина 24».

«Зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 «Убийство», проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — рассказал Шевченко.

В понедельник заместитель начальника полиции Днепропетровской области Олег Слипчук на брифинге заявил, что следствие не исключают версии о том, что мэра украинского города могли довести до самоубийства.

В воскресенье Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

В тот же день друг убитого, бывший депутат Верховной рады Андрей Гальченко рассказал, что Павлов шел открывать дверь, после чего в него выстрелили.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) считает террористическим актом возможное убийство Павлова, который являлся членом партии.

Отмечается, что Павлов был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении ОПЗЖ, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

В ОПЗЖ ожидают, что власть будет выдавать убийство за суицид, поэтому в партии напомнили, что Павлов был молодым, амбициозным и глубоко верующим человеком.