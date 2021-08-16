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Уголовное дело возбудили по факту пожара в историческом центре Оренбурга

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Уголовное дело возбуждено по факту крупного возгорания в историческом центре Оренбурга, в результате которого сгорели девять зданий. В качестве причин возгорания рассматривают халатность или поджог.

Сообщение о пожаре в районе переулка Почтового поступило днем 14 августа. Огонь быстро распространялся по старым строениям. В итоге уничтожено одно историческое здание, а также шесть жилых и два нежилых дома. В одной из пристроек был обнаружен склад старых газовых баллонов. В связи с опасностью взрыва пожарные не могли оперативно пройти в жилые дома. При этом склад не был обозначен необходимыми табличками, внутри не было пожарных извещателей и огнетушителя. Кроме того, правилами безопасности пренебрегли и местные жители, которые использовали баллоны с газом на кухнях. Об этом пишет «Урал56.Ру».

Для выяснения обстоятельств происшествия назначена пожарно-техническая экспертиза. Предполагается, что горение началось из-за халатности или поджога. Администрация Оренбурга ведет работу с погорельцами. Без жилья остались свыше 70 человек. Часть пострадавших разместили в социальном центре, остальные переехали к родственникам.

Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

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