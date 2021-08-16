Мужчина умер после нападения быка в Тверской области

СКР по Тверской области проводит проверку по факту гибели мужчины после нападения быка. С многочисленными травмами его госпитализировали, но врачи спасти пострадавшего не смогли.

Как пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на ведомство, инцидент произошел днем 11 августа в Селижаровском муниципальном округе, в месте, где выпасают крупный рогатый скот. 60-летний мужчина подошел к быку, но животное напало на него.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и пытаются установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ишиме Тюменской области врачи спасли 72-летнюю женщину, на которую напал бык. У нее были диагностированы множественные переломы ребер и гематомы на грудной клетке, раны на шее и в паховой области. За жизнь пациентки боролись трое суток.