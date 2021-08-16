«Мегафон» запустил тариф для экономии семейного бюджета

Мобильный оператор «Мегафон» предложил пользователям тариф «Первый Семейный», позволяющий экономить бюджет. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил «Известиям» 16 августа.

Так, абоненты получат возможность пользоваться голосовой связью с членами семьи даже при отрицательном балансе. Также они получат неограниченный трафик для общения друг с другом в популярных мессенджерах.

По данным «Мегафона», 80% российских детей в возрасте до восьми лет уже имеют собственный смартфон или телефон. По статистике, восемь из 10 родителей признаются, что приобретают для детей гаджеты, чтобы всегда быть с ними на связи и приобщить их к современным технологиям.

«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребенком на связи в любой ситуации», — сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Пользователи «Первого Семейного» также получают 1 Гб мобильного интернет-трафика и возможность при необходимости докупать пакеты минут и гигабайты. Безлимитное общение c близкими становится доступным для абонентов после вступления в семейную группу, которую можно создать в мобильном приложении в разделе «Моя семья», отметили в «Мегафоне». Эта группа позволит бесплатно объединять до 11 человек, ее организатор может контролировать и пополнять баланс участников, докупать необходимые опции или тарифы и узнавать, когда баланс каждого члена семьи приближается к нулю.

12 августа в «Мегафоне» рассказали о запуске на федеральном уровне технологии Voiceover LTE (VoLTE), позволяющей передавать голос высокого качества через сеть LTE.