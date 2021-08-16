В РСТ прокомментировали решение о снятии ограничений на полеты еще в три страны

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в понедельник,16 августа, решение о снятии ограничений на полеты в Южную Корею, Чехию и Доминиканскую Республику с 27 августа.

По его словам, Доминикана станет востребованным направлением. При этом он отметил, что у Южной Кореи пока существуют ограничения на въезд, поэтому вряд ли это направление будет востребовано.

«Чехия может как транзит использоваться достаточно активно, потому что через Прагу все основные рейсы и по Европе, и по другим направлениям отправляются. Поэтому это такой очередной этап диверсификации наших вылетов», — сказал Барзыкин в беседе с RT.

Ранее в понедельник решение о снятии ограничений на регулярные и чартерные рейсы в эти страны принял оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщает телеканал «360».

С 27 августа Россия также увеличит число регулярных рейсов в пять стран — в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию, Таджикистан. Число рейсов из Москвы в Будапешт будет увеличено до семи в неделю. Кроме того, будет осуществляться один рейс в неделю в столицу Венгрии из семи городов России.

Число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх увеличится с пяти до 15 в неделю, передает НСН.

Число рейсов на Кипр из Москвы увеличится до семи в неделю в Ларнаку и до семи в неделю в Пафос. Из регионов страны, откуда разрешен вылет, теперь будет разрешено четыре рейса в неделю.

В Киргизию из Москвы с 27 августа будет осуществляться семь рейсов в неделю. Кроме того, один рейс в неделю будет производится из некоторых регионов страны. Число рейсов по маршруту Москва — Душанбе увеличится до семи в неделю.

Авиасообщение с Танзанией по-прежнему приостановлено до 2 сентября 2021 года включительно.

Ранее, 24 июля, Россия возобновила авиасообщение с Францией. На заседании оперштаба было принято решение возобновить регулярное авиасообщение с Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Кроме того, запущены по два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Париж и Санкт-Петербурга в Ниццу.

Также с 24 июля Россия увеличила число регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Ранее, 23 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала россиянам перед путешествиями за границу пройти вакцинацию от COVID-19 хотя бы одним компонентом препарата. Тогда вице-премьер также сообщала, что большинство стран, с которыми РФ открывает авиасообщение, готовы обсуждать взаимные соглашения о признании российских препаратов.

Россия ограничила авиасообщение с рядом стран в связи с распространением коронавируса. Постепенно ограничения с ряда стран снимались. Однако некоторые государства приняли решение о допуске туристов только в случае подтверждения их вакцинации.