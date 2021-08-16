«МегаФон» выпустил сериал с участием Брюса Уиллиса

Компания «МегаФон» сняла сериал с участием голливудского актера Брюса Уиллиса и российского телеведущего Азамата Мусагалиева. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 16 августа.

Уиллис и Мусагалиев по сценарию играли напарников-спецагентов, которые оказываются в ситуациях, знакомых каждому абоненту.

Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает один из продуктов «МегаФона».

«Брюс Уиллис, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый, он умеет в каждой ситуации найти выгоду», — говорится в пресс-релизе оператора сотовой связи.

Режиссером первого ролика стал режиссер Илья Найшуллер.

Отмечается, что герой Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. Для его создания использовали 34 тыс. кадров фильмов и видеоматериалов с участием Уиллиса.

«Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. <…> С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду», — рассказал Уиллис.

Как рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон, создание сериала вместо традиционных форматов рекламы поможет выделить компанию на рынке и приблизить ее к клиентам.

«Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода. <..> Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества «МегаФона», — прокомментировал Вольфсон.