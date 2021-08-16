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Опубликованы кадры задержания задушившего девушку лосинами в Москве

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Главное управление МВД России по Москве в понедельник, 16 августа, опубликовало кадры задержания мужчины, подозреваемого в убийстве девушки в одном из столичных парков. Отмечается, что его задержали в районе улицы Вавилова.

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«Сотрудниками полиции установлено, что преступление было совершено около трех часов ночи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Вавилова сотрудниками столичной полиции задержан подозреваемый 1993 года рождения», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточняет РЕН ТВ, подозреваемым в убийстве оказался уроженец Узбекистана Сирожиддин Акрамов, работавший на одной из столичных строек. По данным телеканала, подозреваемый хотел изнасиловать свою жертву. Он заметил девушку на пробежке в парке и напал на нее, однако та подняла шум и пыталась привлечь внимание прохожих.

14 августа стало известно, что в столичном районе Свиблово была задушена девушка, которая вышла на пробежку в парк недалеко от Лазоревого проезда.

По предварительным данным, злоумышленник, который убил 33-летнюю девушку из Белоруссии, сначала повалил ее на землю и оттащил в кусты, где и задушил лосинами. Сообщалось, что на крик девушки подбежали охранники. К тому моменту убийца уже скрылся. Жертва была найдена обнаженной.

Также на месте преступления нашли мужскую куртку, нож, медицинскую маску и наушники. Они предположительно, принадлежат преступнику.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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