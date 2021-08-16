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Паралимпийца из Грузии задержали за избиение охранника гостиницы в Токио
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Паралимпийца из Грузии задержали за избиение охранника гостиницы в Токио

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Сотрудники правоохранительных органов задержали грузинского паралимпийца Звиада Гогочури после конфликта с охранником отеля в Токио. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает агентство Kyodo.

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Теперь у паралимпийца отзовут аккредитацию, а также выдворят его из страны. Пять лет назад Гогочури выиграл золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг, напоминает телеканал «360».

Ранее в понедельник сообщалось, что охранник отеля в столице Японии получил серьезные травмы после того, как его толкнул паралимпиец из Грузии. Тогда имени спортсмена не назвали. Сейчас стало известно, что речь идет о 34-летнем члене паралимпийской сборной Грузии, дзюдоисте Гогочури.

Спортсмен повздорил с 60-летним мужчиной из-за просьбы не шуметь, пишет Life.ru.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в Играх под флагом страны из-за ограничений WADA и CAS.

9 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио. Глава государства также отметил высокую готовность российских паралимпийцев и пожелал им удачи.

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