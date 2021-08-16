Прямой эфир
Происшествия
Рейс из Симферополя готовится к аварийной посадке в Домодедово
Политика
Глава Иркутской области доложил президенту о работе по борьбе с последствиями наводнения
Происшествия
Автомобиль загорелся на дублере Ленинградского проспекта в Москве
Мир
В МИДе отметили способность талибов к переговорам
Экономика
Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов
Мир
Ракета выпущена из сектора Газа по Израилю
Мир
Паралимпийца из Грузии задержали за избиение охранника гостиницы в Токио
Общество
Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате
Политика
ЦИК провела жеребьевку позиций партий в бюллетене на выборах в Думу

Белый дом заподозрили в раскрытии данных сотрудников разведки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фото с президентом США Джо Байденом, сделанное во время совещания по ситуации в Афганистане, раскрывает данные о местонахождении агентов разведки и их внешности, пишет 16 августа The Post Millennial. Снимок накануне был опубликован в официальном аккаунте Белого дома в Twitter.

Без остановки: что ждет Афганистан после прихода талибов
Президент покинул страну, западные посольства закрываются, а через границу хлынул поток беженцев

«Этим утром президент и вице-президент встретились с группой национальной безопасности и старшими должностными лицами, чтобы услышать обновленную информацию о выводе нашего гражданского персонала в Афганистан и других афганских союзников, а также о текущей ситуации в области безопасности в Кабуле», — сказано в сообщении Белого дома.

На снимке на большом экране показаны участники встречи, в их числе и сотрудники ЦРУ. Как отмечает издание, обычно личности и местонахождение сотрудников разведки держатся в тайне.

Так, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки в администрации экс-президента США Дональна Трампа Ричард Гренелл сразу же указал на ошибку.

«Кто сделал этот снимок с представителями разведки? О, Боже», — написал он в Twitter.

Другие пользователи предположили, что снимок был сделан еще в марте этого года, а публикуют его только сейчас.

Накануне в американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты совершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула.

По данным телеканала CNN, американский лидер Джо Байден в ближайшие несколько дней намерен выступить с обращением к нации по случаю захвата афганской столицы боевиками «Талибана» (Запрещено в РФ).

15 августа талибы вошли в Кабул и подняли флаг над президентским дворцом. В залах правительственного здания талибы отпраздновали свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода военных США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021