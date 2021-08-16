Белый дом заподозрили в раскрытии данных сотрудников разведки

Фото с президентом США Джо Байденом, сделанное во время совещания по ситуации в Афганистане, раскрывает данные о местонахождении агентов разведки и их внешности, пишет 16 августа The Post Millennial. Снимок накануне был опубликован в официальном аккаунте Белого дома в Twitter.

«Этим утром президент и вице-президент встретились с группой национальной безопасности и старшими должностными лицами, чтобы услышать обновленную информацию о выводе нашего гражданского персонала в Афганистан и других афганских союзников, а также о текущей ситуации в области безопасности в Кабуле», — сказано в сообщении Белого дома.

На снимке на большом экране показаны участники встречи, в их числе и сотрудники ЦРУ. Как отмечает издание, обычно личности и местонахождение сотрудников разведки держатся в тайне.

Так, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки в администрации экс-президента США Дональна Трампа Ричард Гренелл сразу же указал на ошибку.

«Кто сделал этот снимок с представителями разведки? О, Боже», — написал он в Twitter.

Другие пользователи предположили, что снимок был сделан еще в марте этого года, а публикуют его только сейчас.

Накануне в американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты совершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула.

По данным телеканала CNN, американский лидер Джо Байден в ближайшие несколько дней намерен выступить с обращением к нации по случаю захвата афганской столицы боевиками «Талибана» (Запрещено в РФ).

15 августа талибы вошли в Кабул и подняли флаг над президентским дворцом. В залах правительственного здания талибы отпраздновали свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода военных США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.