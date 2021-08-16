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Происшествия
Четверо мужчин пропали после столкновения под Самарой катера и баржи

Четверо мужчин пропали после столкновения под Самарой катера и баржи

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Четверо мужчин считаются пропавшими без вести в Самарской области после столкновения баржи и катера на Волге. Об этом сообщается в понедельник, 16 августа, на сайте ЦМСУ на транспорте Следственного комитета (СК) РФ по региону.

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Следствие заявило, что ЧП произошло 14 августа. На 1733-м километре Волги напротив села Рождествено катер «CABA 700 VIKING» столкнулся с баржей теплохода «Редовый-3». Катер затонул, а четверо мужчин, находившиеся на нем, пропали без вести, сообщает телеканал «360».

На месте происшествия идет поисково-спасательная операция. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Ранее в понедельник РЕН ТВ сообщил, что 14 августа диджей в компании друзей решил прокатиться по Волге на своем катере и доплыть до Самары. Однако судно пошло на дно спустя 15 минут после отправления из-за столкновения с баржей.

14 августа Куйбышевская транспортная прокуратура сообщила, что на Волге в Самарской области быстроходный катер столкнулся с груженной песком баржей. Баржа не была повреждена, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщается на сайте aif.ru.

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