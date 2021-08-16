Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

После взрыва в воронежском автобусе в больницах остаются 18 человек, одного пострадавшего выписали. Об этом 16 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Из больницы выписали одного из пострадавших при взрыве маршрутки. Он в удовлетворительном состоянии. К 8:00 сегодняшнего дня в медучреждениях Воронежа лечатся 18 человек», — написал он в Telegram.

По его данным, 15 пострадавших находятся в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1. Состояние 11 человек оценивается как средней тяжести, четверо — в удовлетворительном состоянии.



В реанимации областной больницы № 1 также находятся трое пострадавших, добавил Гусев.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа вечером неподалеку от остановки общественного транспорта, пострадали 20 человек.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. 13 августа стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.