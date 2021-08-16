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Россия с 27 августа снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

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С 27 августа Россия снимет ограничения на число регулярных и чартерных рейсов в Чехию, Южную Корею и Доминиканскую Республику. Об этом 16 августа сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — сказано в сообщении оперштаба.

Кроме того, оперативный штаб принял решение с 27 августа увеличить число рейсов из Москвы на курорты Египета — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте.

Также с 27 августа будет увеличило количество регулярных рейсов между Россией и Венгрией, Киргизией, Кипром, Таджикистаном.

Количество рейсов из Москвы в Будапешт, Ларнаку, Пафос будет увеличено до семи в неделю, а из других городов России в эти города — до четырех в неделю.

В Бишкек и Душанбе из Москвы будет осуществляться семь рейсов в неделю. Из некоторых российских городов разрешат выполнять один рейс в неделю в Душанбе, Хаджанд, Куляб.

В то же время приостановка авиасообщения с Танзанией продлевается до 2 сентября.

С 9 августа Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами. До этого, 24 июля, Россия увеличила число регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Тогда же сообщалось о возобновлении международных авиаперелетов из Архангельска, Новокузнецка и Орска.

Россия ограничила авиасообщение с рядом стран в связи с распространением коронавируса. Постепенно ограничения с ряда стран снимались. Однако некоторые государства приняли решение о допуске туристов только в случае подтверждения их вакцинации.

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