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В МИД РФ сообщили об эвакуации части российского посольства в Кабуле

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Часть сотрудников российского посольства в Кабуле эвакуируют, заявил 16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

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«У нас относительно большое посольство в Афганистане, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что талибы гарантировали безопасность сотрудникам российской дипмиссии.

Ранее в этот день посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что талибы подтвердили, что «ни один волос с российских голов не упадет» и дипломаты могут работать спокойно.

Накануне Кабулов заявлял, что Россия готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) законными властями страны не идет, пишет «Газета.ру».

Кабул был взят талибами 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Талибы выразили нежелание формировать коалиционное правительство. Отмечалось, что они не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства и согласятся лишь на «полную власть». Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

На фоне обострения ситуации ряд государств начали эвакуацию своих дипломатов из Афганистана. Представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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