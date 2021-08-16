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В МИД России рассказали о наличии плана «Б» по Афганистану

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил в понедельник, 16 августа, что у Москвы в Кабуле есть запасной план действий.

«У нас план «Б» всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану «А», если брать вашу терминологию», — отметил он в эфире «Эха Москвы».

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Дипломат добавил, что российская сторона, также как и ее партнеры, не ожидали подобного стремительного развития событий в Афганистане. По словам Кабулова, ответственность за сложившуюся ситуацию в стране во многом лежит на Вашингтоне.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва не станет спешить с признанием новых властей. Он уточнил, что всё будет зависеть «от их поведения».

Кабулов также назвал захват талибами столицы Афганистана неожиданностью. По его словам, Россия была настроена оптимистично в оценке качества вооруженных сил США, НАТО и Афганистана и переоценила их. Он уточнил, что пока остается неопределенность по ситуации в Афганистане. По его словам, надо дать «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ) показать себя не на словах, а на деле.

В тот же день посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что афганские военнослужащие, охранявшие посольство России в Кабуле, ушли, теперь посольство находится под охраной талибов. По его словам, талибы подтвердили, что «ни один волос с российских голов не упадет» и дипломаты могут работать спокойно.

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана согласился подать в отставку и покинул страну.

Спустя день талибы выразили нежелание формировать коалиционное правительство. Отмечалось, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства и согласятся лишь на «полную власть».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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