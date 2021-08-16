Политолог призвал считаться с властью талибов в Афганистане

Мировому сообществу придется считаться с властью движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане, поэтому будет вестись поиск путей нормализации отношений с боевиками. Такое мнение в понедельник, 16 августа, в беседе с РЕН ТВ заявил политолог Юрий Светов.

После ухода американских войск из Афганистана лидеры движения взяли страну под контроль за несколько недель, отметил он.

«Американцы заранее объявили об эвакуации своих войск из страны и вели какую-то подготовку. Думаю, для них стало неожиданностью то, с какой скоростью Афганистан подчинился талибам. Провинции захватывались одна за другой, было молниеносное наступление на Кабул и молниеносный захват города», — отметил специалист.

Светов предположил, что посылать дополнительные силы, способные эвакуировать из страны военных и дипломатов, пришлось из-за возможных проблем с логистикой.

За 20 лет после освободительной миссии США в Афганистане было убито множество людей, добавил политолог. Вражда между Афганистаном и англосаксонским европейским миром растянется на десятилетия, считает Светов.

«Но будет вестись поиск путей нормализации отношений. Всем надо будет считаться, что у власти в Афганистане находятся талибы. Есть аналитики, которые утверждают, что и талибы, и бежавшее правительство президента [Ашрафа] Гани подпитывались американцами: оружием, деньгами и советниками. Поэтому каналы влияния остались, однако трагедия Афганистана будет продолжаться», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что президенту США Джозефу Байдену, в отличие от его предшественников, удалось найти в себе мужество вывести войска. По мнению политолога, если глава США также выполнит свое обязательство по выводу войск из Ирака, то в памяти людей останется Байден, сделавший «хоть что-то в этом направлении», а не Трамп, который «только сотрясал воздух пустыми словами».

Ранее, в понедельник, один из лидеров «Талибана» мулла Ахунд заявил, что пришло время привнести в жизнь афганцев умиротворение. В этот же день представители движения также заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали граждан без опасений возвращаться и на рабочие места.

В тот же день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что часть сотрудников российского посольства в Афганистане будет эвакуирована или направлена в отпуска. При этом он отметил, что угрозы российским дипломатам нет. Как стало известно, в настоящее время внешний периметр посольства охраняют талибы.

15 августа боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.