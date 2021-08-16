Названа стоимость обновленного кроссовера Skoda Kodiaq для России

Чешская компания Skoda объявила стартовую цену на обновленный кроссовер Kodiaq, который поступит в продажу этой осенью в России. Стоимость новинки составит 1 961 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 16 августа.

Автомобиль получил узкие фары с отдельными светодиодными модулями, измененную радиаторную решетку шестиугольной формы, расширенный воздухозаборник, более рельефные боковины и колесные диски другого дизайна. В салоне появились новое двухспицевое рулевое колесо и новые декоративные вставки.

В начальную комплектацию Active входят светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, цветной дисплей Maxi Dot. Помимо этого, автомобиль оборудуется двухзонным климат-контролем и передними сиденьями с подогревом. Кроме того, стандартное оснащение предусматривает Bluetooth и современную мультимедийную систему Swing.

В качестве опций к заказу доступны аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Электронная система курсовой устойчивости, задние подголовники, передний центральный подлокотник и наружные электрозеркала с обогревом делают ежедневную эксплуатацию автомобиля максимально удобной и безопасной.

Обновленный кроссовер, доступный также и в семиместном исполнении, будет собираться на мощностях завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD). Модель будет представлена в России уже в сентябре.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км происходит за 8,9 с.