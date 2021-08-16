Прямой эфир
Происшествия
Рейс из Симферополя готовится к аварийной посадке в Домодедово
Политика
Глава Иркутской области доложил президенту о работе по борьбе с последствиями наводнения
Происшествия
Автомобиль загорелся на дублере Ленинградского проспекта в Москве
Мир
В МИДе отметили способность талибов к переговорам
Экономика
Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов
Мир
Ракета выпущена из сектора Газа по Израилю
Мир
Паралимпийца из Грузии задержали за избиение охранника гостиницы в Токио
Общество
Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате
Политика
ЦИК провела жеребьевку позиций партий в бюллетене на выборах в Думу

Названа стоимость обновленного кроссовера Skoda Kodiaq для России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская компания Skoda объявила стартовую цену на обновленный кроссовер Kodiaq, который поступит в продажу этой осенью в России. Стоимость новинки составит 1 961 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 16 августа.

Принцесса Богемии: преображение чешского лифтбека
Тест-драйв новой Skoda Octavia

Автомобиль получил узкие фары с отдельными светодиодными модулями, измененную радиаторную решетку шестиугольной формы, расширенный воздухозаборник, более рельефные боковины и колесные диски другого дизайна. В салоне появились новое двухспицевое рулевое колесо и новые декоративные вставки.

В начальную комплектацию Active входят светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, цветной дисплей Maxi Dot. Помимо этого, автомобиль оборудуется двухзонным климат-контролем и передними сиденьями с подогревом. Кроме того, стандартное оснащение предусматривает Bluetooth и современную мультимедийную систему Swing.

В качестве опций к заказу доступны аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Электронная система курсовой устойчивости, задние подголовники, передний центральный подлокотник и наружные электрозеркала с обогревом делают ежедневную эксплуатацию автомобиля максимально удобной и безопасной.

Обновленный кроссовер, доступный также и в семиместном исполнении, будет собираться на мощностях завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD). Модель будет представлена в России уже в сентябре.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км происходит за 8,9 с.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021