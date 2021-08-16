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Прохожий получил ранение во время стрельбы на Кутузовском проспекте

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Прохожий получил огнестрельное ранение во время стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которой был убит 28-летний мужчина. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 24-летний молодой человек обратился за помощью к медикам и рассказал, что получил огнестрельное ранение в область лопатки от неизвестных на Кутузовском проспекте в ночь на воскресенье.

15 августа сообщалось, что в результате стрельбы погиб уроженец Махачкалы Гасен Абдулаев. От своих противников он пытался скрыться во дворах, однако сбежать не удалось

Как уточнял телеканал, на погибшего напали шесть злоумышленников. Двое из них открыли стрельбу, а затем скрылись на двух автомобилях Toyota Camry.

Абдулаев скончался на месте происшествия. Криминалисты обнаружили около его тела 15 гильз. Одна из пуль попала убитому в голову.

Официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

В настоящий момент расследование убийства мужчины продолжается.
Ведется розыск подозреваемых.

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